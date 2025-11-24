Cile, migliaia in strada per la colorata parata di Santiago

A Santiago del Cile migliaia di persone sono scese in strada per celebrare la tradizionale parata di fine anno. L'evento, tra i più attesi della Capitale, ha trasformato il centro cittadino in un'esplosione di colori, musica e allegria. Giganteschi palloni gonfiabili ispirati a personaggi della televisione, del cinema e della cultura popolare - tra cui Harry Potter, Hello Kitty ed El Chavo del Ocho - hanno sfilato lungo un percorso di circa tre chilometri, dalla Salvador Avenue fino a La Moneda, il palazzo presidenziale. La parata ha coinvolto migliaia di spettatori, famiglie e turisti che hanno riempito le vie principali di Santiago.