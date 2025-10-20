Cile, migliaia di persone alla Zombiewalk 2025

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Santiago del Cile per la Zombiewalk 2025, l'iconica parata dei morti viventi diventata un appuntamento fisso del calendario culturale della città. Da Plaza Italia al Parco Almagro, zombie, vampiri e ogni sorta di creature fantastiche hanno riempito l'Alameda in una celebrazione che ha fuso arte, musica e cosplay. L'edizione di quest'anno ha reso omaggio al leggendario Dottor Mortis, resuscitato grazie all'intelligenza artificiale da Dimatica Films, che ha ricreato la voce originale del personaggio creato da Juan Marino nel 1945. Le esibizioni dal vivo di Los Peores de Chile, Durango e Alley hanno animato la parata, mentre un concorso di costumi ha premiato i partecipanti più creativi.