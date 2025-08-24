Logo Tgcom24
sud della Patagonia

Cile, il salvataggio di un pescatore disperso da tre giorni

L'uomo, un paraguayano, era su un peschereccio con altri tre membri dell'equipaggio

24 Ago 2025 - 11:22
00:35 

La marina del Cile ha salvato un pescatore paraguayano disperso dal 21 agosto insieme ad altri membri dell'equipaggio del peschereccio Ana Belén naufragato nel sud della Patagonia. L'uomo, Juan Andrés Rojas Casco, era stato avvistato per la prima volta da un collega pescatore sulle coste rocciose conosciute come Bahía Sea, prima di essere tratto in salvo da un soccorritore della marina militare con l'ausilio di una barca e un elicottero. Le operazioni di ricerca proseguono per individuare gli altri membri dell'equipaggio: Joel Bogado, Fernando González e César González.

