Cile, il salvataggio di un pescatore disperso da tre giorni

La marina del Cile ha salvato un pescatore paraguayano disperso dal 21 agosto insieme ad altri membri dell'equipaggio del peschereccio Ana Belén naufragato nel sud della Patagonia. L'uomo, Juan Andrés Rojas Casco, era stato avvistato per la prima volta da un collega pescatore sulle coste rocciose conosciute come Bahía Sea, prima di essere tratto in salvo da un soccorritore della marina militare con l'ausilio di una barca e un elicottero. Le operazioni di ricerca proseguono per individuare gli altri membri dell'equipaggio: Joel Bogado, Fernando González e César González.