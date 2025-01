Cile, a Santiago sfila una marionetta alta sette metri

È andato in scena al Santiago a Mil Festival, in Cile, lo spettacolo di marionette diretto dalla compagnia francese l'Homme Debout che ha come protagonista un enorme pupazzo alto sette metri. "Mo e la giacca rossa" ha come protagonista la scultura di vimini e racconta la storia di un ragazzo in fuga dalla guerra in un viaggio immaginario. La trama racconta i sogni di Mo, la sua famiglia e i compleanni ma un incubo lo risveglia, liberando un nastro rosso in tutta la città in una storia di speranza e resilienza. La compagnia teatrale è specializzata in opere con pupazzi giganti scolpiti. Alla rappresentazione teatrale hanno assistito centinaia di persone.