Cile, a La Tirana le celebrazioni per la Madonna del Carmen

Fedeli cattolici vestiti da "diavoli" hanno affollato il cimitero di La Tirana, nella regione desertica del nord del Cile, danzando e marciando per le strade per rendere omaggio ai propri cari defunti. Il rito è parte delle celebrazioni per la Madonna del Carmen, patrona del Cile.Ogni anno a luglio, devoti e visitatori si radunano a La Tirana per dieci giorni di festeggiamenti. Il raduno dei 'Diavoli' rappresenta la lotta tra il bene e il male, fondendo le tradizioni cattoliche e andine in un'unica, coloratissima festa.