Chicago, spari da auto in corsa. 4 morti e 14 feriti

Quattro persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Chicago, nell’Illinois, nei pressi di un ristorante nel quartiere di River North. La polizia - come riportano diverse emittenti locali - ha riferito che un veicolo scuro è passato davanti alla folla, quando dal finestrino della vettura sono stati sparate diverse raffiche di colpi. A quel punto il veicolo si è dato alla fuga. Le vittime sono due ragazzi di 24 e 25 anni e due donne. Bilancio che potrebbe aggravarsi visto che quattro dei feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Gli inquirenti stanno ancora indagando, ma fanno trapelare che potrebbero aver aperto il fuoco più attentatori.