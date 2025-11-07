Chiara Appendino (M5s): "La sinistra sbaglia a non occuparsi di sicurezza"

"Da troppo tempo la sinistra ha paura di occuparsi di sicurezza, come se parlarne fosse di destra. È stato un errore enorme". Chiara Appendino ex sindaco di Torino e ora deputata lancia stoccate ai compagni della coalizione e in una lettera inviata al quotidiano "Libero" rivendica il lavoro fatto nella sua città dove ha sgomberato i campi rom, lottato contro l’occupazione abusiva, fatto chiudere un covo in cui anarchici fabbricavano bombe. Per l'esponente grillina la sinistra in questi anni ha preferito chiudere gli occhi, ma anche il governo non ha prodotto risultati. E la sicurezza - accusa Appendino - è diventata un set televisivo.