Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
GLI SCENARI

Chi soffia sul fuoco della Flotilla?

Toni sempre più accesi per il dibattito politico sull'intera vicenda

di Paolo Scarlata
02 Ott 2025 - 20:02
01:41 

Nonostante gli inviti a moderare i toni, il dibattito sulla Flotilla potrebbe sfuggire mano, con apparente sottovalutazione dei rischi che qualcuno possa davvero passare all’azione, magari violenta.
 

video evidenza
flotilla

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri