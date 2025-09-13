Logo Tgcom24
Mondo
Aveva una grande famigliarità con le armi

Chi è il killer di Charlie Kirk

Tyler Robinson, il 22enne che adesso rischia la pena di morte per l'omicidio dell'attivista trumpiano Kirk. È un 22enne solitario, appassionato di videogiochi, cresciuto tra i mormoni in una famiglia medio-borghese dello Utah

di Tito Giliberto
13 Set 2025 - 12:34
01:21 

I giornali lo descrivono come "un killer della porta accanto" Tyler Robinson, il 22enne che adesso rischia la pena di morte per l'omicidio dell'attivista trumpiano Kirk. è un 22enne solitario, appassionato di videogiochi, cresciuto tra i mormoni in una famiglia medio-borghese dello Utah. Abituato da sempre a vedere le armi come oggetti familiari - il padre è ex sceriffo -, ha 2 fratelli più piccoli.

charlie kirk
killer

