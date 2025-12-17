Logo Tgcom24
Tv & spettacolo
a reti unificate

Checco Zalone, stasera un "dono" di Natale su tutti i canali Mediaset

Alle 21:00, sarà trasmesso un video-messaggio"in vista dell'uscita del nuovo film "Buen Camino"

di Michelangelo Iuliano
17 Dic 2025 - 12:51
01:20 