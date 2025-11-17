Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
E-PLANET

Che mondo fa: il declino della biodiversità

Negli ultimi 100 anni le pendici del Kilimangiaro hanno visto un rapido declino

17 Nov 2025 - 10:51
00:46 