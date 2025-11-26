Che fine ha fatto Saba? Il gatto di Aurora Ramazzotti trova una nuova famiglia

Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan la decisione difficile di lasciar andare il suo gatto Saba, dopo mesi segnati da comportamenti sempre più complessi. L'influencer ha spiegato di aver capito che qualcosa stava cambiando e che il loro equilibrio non era più lo stesso. Tutto è avvenuto tra le mura di casa, dove la giovane mamma ha notato segnali sempre più evidenti: Saba aveva iniziato a fare pipì davanti alla porta e, a volte, anche i bisogni. Un gesto ripetuto sette, otto volte al giorno. Aurora ha affrontato la situazione con l'aiuto di una comportamentalista, provando ogni soluzione possibile tra tiragraffi, cucce, giochi e nuove disposizioni degli spazi. Ma il disagio del gatto sembrava solo crescere. Parallelamente, Saba aveva iniziato a frequentare con costanza una coppia di vicini. La donna, spesso sola in smart working, aveva trovato nel gatto una compagnia quotidiana, e tra loro si era creato un legame sempre più forte. Per quattro, cinque mesi Saba è tornata da loro ogni giorno, fino a far capire chiaramente la sua scelta. Aurora ha raccontato di aver vissuto questo passaggio come un lutto: Saba è stato il suo primo animale, un compagno di vita a cui è profondamente legata, tanto da averlo tatuato sul braccio. Nonostante il dolore, ha compreso che il gatto ora è felice nella nuova casa e che la cosa migliore è accettare questo nuovo capitolo.