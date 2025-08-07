Logo Tgcom24
IL RITRATTO

Charlize Theron splendida 50enne

La sudafricana è da sempre considerata una delle donne più affascinanti al mondo

di Emiliano Dal Toso
07 Ago 2025 - 13:45
Dagli inizi come modella al cinema, dove è stata capace anche di trasformarsi e rinunciare - temporaneamente - al suo fascino per vincere l'Oscar col film "Monster".

charlize theron

