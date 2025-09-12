Logo Tgcom24
Charlie Kirk, la bara arriva in Arizona a bordo dell'Air Force Two con Vance

A Phoneix, dove l'attivista conservatore viveva

12 Set 2025 - 10:07
00:57 

La bara di Charlie Kirk è arrivata a Phoneix, in Arizona, dove l'attivista conservatore viveva, a bordo dell'Air Force Two con il vicepresidente JD Vance.

