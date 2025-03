Cessate il fuoco nel Mar Nero, primo passo verso la tregua

Primo passo verso la tregua in Ucraina con l'accordo sul cessate il fuoco nel Mar Nero e lo stop agli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina. La Casa Bianca ha diffuso nel pomeriggio due note parallele sui colloqui avuti a Riad con le delegazioni di Mosca e Kiev in cinque punti. Quattro di essi sono identici, solo uno diverge nelle due versioni: in quello riguardante i colloqui con i russi si parla della possibilità che Mosca torni a vendere grano e altri prodotti sui mercati internazionali, nell'altro Washington si impegna a far tornare a casa prigionieri di guerra e bambini ucraini in mano russa.