Parodi (Anm) a Tgcom24: "No alla separazione delle carriere per maggiori garanzie ai cittadini"

Perché dire no alla separazione delle carriere, che è una realtà in molti Paesi? "Praticamente, - risponde Parodi - in tutti i Paesi in cui questo si è verificato, ed è un dato di fatto anche se in maniere diverse, la separazione delle carriere ha portato a delle forme di assoggettamento più o meno forti all'esecutivo. Questo è evidentemente un qualcosa che in Italia non si verificherebbe in maniera immediata, perché non è previsto, ma noi temiamo che ci potrà essere in forza della riforma un mutamento progressivo e irreversibile di quelli che sono i rapporti di forza all'interno della magistratura e anche rispetto al ruolo del pubblico ministero. E noi vogliamo prevenire questo, perché crediamo che il pubblico ministero debba rimanere un organo profondamente calato nell'attività giudiziaria, nel suo ruolo di magistrato per poter dare in questo senso maggiori garanzie ai cittadini".

