Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A Bologna

Cesare Cremonini e il sax di notte: cosa bolle in pentola?

Il cantautore in uno storico studio di registrazione: "Prima finisco poi vi racconto tutto"

28 Ott 2025 - 14:20
01:01 

Cesare Cremonini ha publicato diversi video sui social in cui suona il sax a tarda sera in uno storico studio di registrazione di Bologna. Lo stesso, per altro, dove registrò "Maggese". Il cantautore suona il sax, balla e si diverte. "Prima finisco poi vi racconto tutto", ha scritto in un post. "Ho una band fantastica! Per cosa siamo entrati in studio??? Registriamo in presa diretta nello stesso modo in cui registrai Maggese. Andiamo avanti registrando e swingando in notturna", ha detto, mettendo curiosità a tutti i suoi fan. 