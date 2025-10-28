Cesare Cremonini e il sax di notte: cosa bolle in pentola?

Cesare Cremonini ha publicato diversi video sui social in cui suona il sax a tarda sera in uno storico studio di registrazione di Bologna. Lo stesso, per altro, dove registrò "Maggese". Il cantautore suona il sax, balla e si diverte. "Prima finisco poi vi racconto tutto", ha scritto in un post. "Ho una band fantastica! Per cosa siamo entrati in studio??? Registriamo in presa diretta nello stesso modo in cui registrai Maggese. Andiamo avanti registrando e swingando in notturna", ha detto, mettendo curiosità a tutti i suoi fan.