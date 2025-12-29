Logo Tgcom24
Animali
INSEGUITO DAL TRENO

Cervo scorrazza sui binari nel Varesotto

Nel video, pubblicato da Varesenews.it, si vede l'animale nella trincea della ferrovia Varese-Porto Ceresio (Stabio) nella stazione di Induno Olona inseguito da un treno a velocità ridotta

29 Dic 2025 - 15:12
00:24 

L'insolita apparizione ha portato a leggeri ritardi sulla linea.

varese