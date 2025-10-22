Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN PROVINCIA DI BELLUNO

Cervo attraversa la strada a Sedico: sfiorato il parabrezza di un'auto

L'episodio, che si aggiunge ad altri recenti investimenti di ungulati nella zona, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale

22 Ott 2025 - 15:03
00:48 

Un grosso cervo ha attraversato improvvisamente la strada sul rettilineo di Candaten, nel comune di Sedico (Belluno), sfiorando il parabrezza di un'auto. L'episodio, che si aggiunge ad altri recenti investimenti di ungulati nella zona, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale. Cresce la richiesta di soluzioni come ponti faunistici per proteggere automobilisti e fauna selvatica, mentre sui social si moltiplicano le reazioni.