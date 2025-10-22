Cervo attraversa la strada a Sedico: sfiorato il parabrezza di un'auto

Un grosso cervo ha attraversato improvvisamente la strada sul rettilineo di Candaten, nel comune di Sedico (Belluno), sfiorando il parabrezza di un'auto. L'episodio, che si aggiunge ad altri recenti investimenti di ungulati nella zona, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale. Cresce la richiesta di soluzioni come ponti faunistici per proteggere automobilisti e fauna selvatica, mentre sui social si moltiplicano le reazioni.