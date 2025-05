Cerignola, scoperto maxi giro di auto rubate: migliaia di pezzi pronti per il mercato nero

È scattata all’alba del 21 maggio una vasta operazione dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei furti e del riciclaggio di auto nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, oltre 70 militari hanno eseguito numerose perquisizioni personali e locali, anche in aree rurali del comune di Cerignola, portando al sequestro di veicoli rubati e centinaia di componenti destinati al mercato illecito. Gli accertamenti mirano a smantellare le reti criminali coinvolte nel furto, smontaggio e commercializzazione di auto rubate, un fenomeno in forte espansione in Puglia. Durante i controlli, effettuati in sei diversi siti, gli investigatori hanno recuperato cinque veicoli risultati rubati tra febbraio e maggio 2025 nelle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, Bari e Matera. Nei depositi sono state trovate migliaia di parti di carrozzeria e componenti meccanici, accuratamente imballati e pronti per essere reimmessi nel circuito del ricambio auto attraverso canali illegali. Non solo: in alcuni capannoni erano presenti veri e propri cataloghi e mappe, realizzati per facilitare l’identificazione rapida dei pezzi da parte dei riciclatori. Un’organizzazione meticolosa che testimonia l’esistenza di una filiera strutturata e ben radicata sul territorio.