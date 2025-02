Centri in Albania trasformati in Cpr, l'ipotesi del governo

Sui migranti il governo italiano non intende sospendere l'intesa con l'Albania. Anzi starebbe valutando un nuovo piano per rilanciare e rendere operative le strutture di Shengijn e Gjader. Dopo le bocciature dei magistrati italiani, l'ipotesi allo studio dell'esecutivo sarebbe quella di trasformare i due centri albanesi in Cpr, ossia centri per i rimpatri e di affidare la giurisdizione a Tirana. In questo modo non dovrebbero più essere trasferiti migranti maggiorenni e provenienti da Paesi sicuri, salvati dalle navi della marina militare in acque internazionali, ma quelli irregolari già presenti in Italia e sui quali pende un decreto di espulsione.