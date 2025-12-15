Centinaia di Babbi Natale alla tradizionale corsa in Kosovo

Babbo Natale ha provvisoriamente abbandonato le sue renne e si è messo a correre. E' accaduto a Pristina, capitale del Kosovo, dove si è svolta la decima edizione di un evento benefico che ha coinvolto centinaia di persone che, di rosso vestite e munite di barba bianca di ordinanza, hanno attraversato di buon passo le strade della città per raccogliere fondi a favore dei bambini in ospedale e delle famiglie in difficoltà.