"Alien Prospective"

Centenario di Carlo Rambaldi, l'omaggio alla Festa del Cinema

La "prima"" alla Biennale di Venezia. Ora è la volta"di Roma

di Michelangelo Iuliano
18 Ott 2025 - 15:09
01:29 

A cento anni dalla nascita di Carlo Rambaldi, la fondazione a lui intitolata, ha realizzato un'installazione immersiva per rendere omaggio al tre volte Premio Oscar del Cinema di Hollywood (King Kong, Alien ed E.T. ). L'installazione è creata e prodotta da Jung Ah Suh e Cristina Rambaldi. La “prima” di questo progetto è stata presentata alla Biennale di Venezia riscuotendo molto interesse da parte della critica e un grande successo di pubblico.

