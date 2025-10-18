Centenario di Carlo Rambaldi, l'omaggio alla Festa del Cinema

A cento anni dalla nascita di Carlo Rambaldi, la fondazione a lui intitolata, ha realizzato un'installazione immersiva per rendere omaggio al tre volte Premio Oscar del Cinema di Hollywood (King Kong, Alien ed E.T. ). L'installazione è creata e prodotta da Jung Ah Suh e Cristina Rambaldi. La “prima” di questo progetto è stata presentata alla Biennale di Venezia riscuotendo molto interesse da parte della critica e un grande successo di pubblico.