Cecina, ex sindaco rischia di annegare per recuperare motoscafo radiocomandato

"Una persona ha provato a lanciarmi lo pneumatico di auto per aiutarmi, a un certo punto ho pensato di non farcela". Sono le parole di Samuele Lippi, ex sindaco di Cecina (Livorno) che ha rischiato di annegare dopo essersi immerso alla foce del fiume, ed essere stato trascinato fino al mare, nel tentativo di recuperare un motoscafo radiocomandato con cui stava giocando e che si era fermato. Dopo lunghi minuti, Lippi è riuscito, nonostante le correnti che continuavano a spingerlo al largo, a riconquistare la riva. Dopo l’arrivo del 118, è stato portato in ospedale con un principio di ipotermia.