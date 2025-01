Cecilia Sala, la lunga mediazione politica verso la liberazione

Una soluzione arrivata con un gioco di squadra che ha fatto la differenza. La Farnesina in prima linea, forte di un team diplomatico che da anni coltiva rapporti con i potentati iraniani. È sul quel filo che palazzo Chigi ha tessuto la tela per la liberazione di Cecilia Sala. Elogio al "lavoro di squadra" è arrivato da tutte le parti politiche. Il ministro degli Esteri Tajani, intervenuto durante il Question Time alla Camera, si e' detto "orgoglioso per il prezioso lavoro di squadra che ha portato a questo risultato.