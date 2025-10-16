Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
TENERE IMMAGINI

Cecilia Rodriguez mamma, Ignazio Moser culla la piccola Clara Isabel a poche ore dal parto

"Tutto quello che ho desiderato per anni", ha scritto l'influencer sui social postando un video del marito che tiene in braccio la bimba

16 Ott 2025 - 13:52
00:35 

Cecilia Rodriguez è diventata mamma mercoledì 15 ottobre. "Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l'aveva riempito prima, vi amo per sempre", ha scritto postando su Instagram un video di Ignazio Moser che culla dolcemente la figlia Clara Isabel. La piccola è nata con parto indotto e il papà sui social ha raccontato le 10 ore di attesa tra balletti e sport.