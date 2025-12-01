Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser: "Vogliamo presto un altro bambino"

Ospiti a "Verissimo", Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano la nuova vita da neo genitori dopo la nascita di Clara Isabel, poco più di un mese fa, ed esprimono il desiderio di voler allargare la famiglia in futuro. "Tempo al tempo, non vorrei aspettare troppo anche per non perdere il ritmo, però fatemi riprendere e mi metto al lavoro", ha commentato la showgirl, affiancata in studio dal marito.