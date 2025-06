Cecchino tende un'imboscata ai vigili del fuoco: due morti in Idaho

In Idaho, un incendio boschivo si è trasformato in un agguato mortale: due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stati colpiti da un cecchino sulla Canfield Mountain, nei pressi di Coeur d’Alene. Secondo lo sceriffo locale, il rogo sarebbe stato appiccato volutamente per attirare le squadre di emergenza e tender loro un’imboscata. Il sospetto, dopo aver sparato anche contro le forze dell’ordine intervenute in massa, è stato trovato morto con accanto una mitragliatrice. Il movente resta ignoto, mentre le fiamme continuano a minacciare la zona.