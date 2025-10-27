Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
tra Corsica e Sardegna

Cavallo, il paradiso privato dei miliardari fa tremare la politica francese

Il governo regionale corso ammette di avere ormai scarso controllo su questo lembo di terra dove porti privati e regole di fatto ad personam hanno dato vita a una enclave dorata, in cui lo Stato fatica a entrare

di Viviana Guglielmi
27 Ott 2025 - 14:27
01:33 

Un'isola che sembra uscita da una cartolina, ma dove l'accesso è riservato a pochi eletti. Cavallo, tra Corsica e Sardegna, torna al centro dei riflettori: il paradiso privato dei miliardari ora fa tremare la politica francese. Per decenni è stata la meta segreta del jet set internazionale - da Brigitte Bardot a Beyoncé fino a Emanuele Filiberto di Savoia -, un luogo dove la sabbia è bianca, il mare turchese e la privacy sacra. Ma oggi, dietro i cancelli blindati e le ville extralusso, si nasconde un'inchiesta che svela l'altra faccia del sogno. Il governo regionale corso ammette di avere ormai scarso controllo su questo lembo di terra dove porti privati e regole di fatto ad personam hanno dato vita a una enclave dorata, in cui lo Stato fatica a entrare.

La magistratura indaga su riciclaggio, evasione fiscale e abusi edilizi, mentre si prepara un piano per riprendere possesso di questo scrigno sontuoso entro il 2026.

cavallo