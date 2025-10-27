Cavallo, il paradiso privato dei miliardari fa tremare la politica francese

Un'isola che sembra uscita da una cartolina, ma dove l'accesso è riservato a pochi eletti. Cavallo, tra Corsica e Sardegna, torna al centro dei riflettori: il paradiso privato dei miliardari ora fa tremare la politica francese. Per decenni è stata la meta segreta del jet set internazionale - da Brigitte Bardot a Beyoncé fino a Emanuele Filiberto di Savoia -, un luogo dove la sabbia è bianca, il mare turchese e la privacy sacra. Ma oggi, dietro i cancelli blindati e le ville extralusso, si nasconde un'inchiesta che svela l'altra faccia del sogno. Il governo regionale corso ammette di avere ormai scarso controllo su questo lembo di terra dove porti privati e regole di fatto ad personam hanno dato vita a una enclave dorata, in cui lo Stato fatica a entrare.