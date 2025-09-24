Catanzaro, sequestro milionario al clan dei Casamonica

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma con cui è stato disposto il sequestro di 3 unità immobiliari, 3 autoveicoli e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 959mila euro, direttamente e/o indirettamente riconducibili a 5 soggetti, contigui al clan dei "Casamonica", rientranti nella categoria dei soggetti connotati da "pericolosità sociale qualificata". I soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari sono stati coinvolti nell'anno 2023 da una pregressa attività di polizia giudiziaria, con l'esecuzione, fra l'altro, di 46 ordinanze di custodia cautelare, che ha riguardato una vasta organizzazione armata dedita al traffico di stupefacenti operante in Lamezia Terme (CZ) e capeggiata da un esponente della cosca lametina Giampà, per cui nel decorso mese di ottobre sono state già inflitte 32 condanne con il rito abbreviato; in quel contesto gli odierni destinatari del provvedimento prevenzionale erano stati individuati tra i fornitori di narcotico del sodalizio con base a Lamezia Terme (CZ).