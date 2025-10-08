Catanzaro, arrestato per mafia tradito dalla tavola imbandita: le immagini del blitz

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme, hanno arrestato G.V.T., 57enne lametino, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso, a luglio 2025, dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, per un cumulo di pene conseguenti a diverse condanne pronunciate a suo carico anche per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Il blitz è scattato di domenica, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo giorni di appostamenti, hanno ritenuto che il ricercato avesse raggiunto i propri familiari proprio nella sua abitazione di residenza. Presso l’abitazione di residenza dell’uomo si erano infatti radunati i suoi familiari. In pochi minuti la decisione di intervenire. L’operazione è scattata fulminea e i militari hanno fatto irruzione nell’immobile, interrompendo il pranzo al quale stavano partecipando i familiari del ricercato, unico assente all’atto dell’accesso nell’abitazione. Ai Carabinieri è bastato poco per comprendere che il ricercato in realtà fosse in casa e che si fosse nascosto per evitare la sua cattura. Tale convincimento, oltre che confermato dall’atteggiamento ostile dei familiari presenti, è risultato rafforzato da un semplice quanto importantissimo dettaglio che non è sfuggito agli investigatori dell’Arma. La tavola imbandita per il pranzo domenicale era apparecchiata per 7 persone, ma solo 6 erano i commensali attorno al tavolo. A quel punto i Carabinieri hanno ispezionato tutto l’immobile, stanza dopo stanza. Arrivati all’interno del sottotetto hanno avvertito il fiato corto di qualcuno nella stanza. È bastato raggiungere la parte meno illuminata e più bassa del locale. Spostato del materiale messo lì a mo’ di sbarramento, hanno scovato l’uomo, abilmente riparatosi in un nascondiglio di fortuna. L'uomo dovrà scontare la pena di 8 anni e nove mesi di reclusione.