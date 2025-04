Catania, traffico di migranti tra Turchia e Italia: 15 arresti

La polizia ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina operante in Turchia e in Italia. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e Turchia. La vasta operazione, denominata "El Rais", segue una complessa attività investigativa che ha portato all'arresto di 15 persone di nazionalità egiziana, appartenenti a un'organizzazione criminale operante in ambito internazionale, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale.