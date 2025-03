Catania, si barrica in casa con due cani lupo e ferisce due agenti: arrestato

Ha ferito due agenti di polizia e danneggiato l'autoscala dei vigili del fuoco il pregiudicato di 48 anni che, dal balcone della sua abitazione di Adrano (Catania), dove si era barricato, ha lanciato degli oggetti pesanti creando un pericolo per i passanti. L'uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante una lunga opera di persuasione, ricostruisce la Questura di Catania, gli agenti non sono riusciti a far desistere dal suo comportamento il 48enne che, 'protetto' anche da due aggressivi cani di razza lupo cecoslovacco, ha continuato a lanciare in strada dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e persino mobili pesanti. Il movente del gesto sarebbe da collegare a non meglio precisate vicende familiari.