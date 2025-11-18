Logo Tgcom24
OPERAZIONE DELLA GDF

Catania, sequestrati 35 kg di cocaina: un arresto

La droga, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro

18 Nov 2025 - 15:17
00:56 

La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un uomo che trasportava a bordo di un'autovettura circa 35 chilogrammi di cocaina. I militari hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l'alt all'imbocco della tangenziale di Catania, nella zona del casello autostradale di S. Gregorio di Catania. Il conducente, di origine romana, è apparso da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell'interessato e del veicolo. Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire numerosi panetti di sostanza stupefacente, poi rivelatasi cocaina e di peso complessivo pari a circa 35 chilogrammi, abilmente occultati all’interno di due borsoni contenenti gli effetti personali del conducente. La droga, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro. L'uomo, accusato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, è stato portato in carcere. 