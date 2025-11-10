Catania, scoperto centro di medicina estetica abusivo: il blitz dei carabinieri

Operazione dei carabinieri del Nas di Catania contro l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. I militari hanno scoperto un centro di medicina estetica non autorizzato all’interno di una normale abitazione, dove un giovane studente di medicina fuori corso eseguiva trattamenti a base di botulino e acido ialuronico. Nel corso della perquisizione, disposta dall’autorità giudiziaria etnea, i carabinieri hanno rinvenuto 80 confezioni di farmaci ritenuti illegali o potenzialmente pericolosi, oltre a dispositivi medici come aghi, cannule e bende. Alcuni medicinali erano di produzione estera, privi dell’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco. Tra il materiale sequestrato anche schede pazienti con nomi, trattamenti e tariffe: documenti che hanno permesso di ricostruire un giro d’affari di oltre 75mila euro nei primi quattro mesi del 2025. Il giovane, titolare solo di una partita Iva per commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.