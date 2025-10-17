Catania, gare ippiche clandestine: sequestrati cavalli e calessi

Corse ippiche clandestine a Randazzo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di concorso aggravato in competizioni tra animali, avvalendosi di soggetti minorenni e utilizzando videoriproduzioni contenenti scene delle competizioni. L'indagine, sviluppata tra novembre 2023 e gennaio 2024, ha consentito di monitorare, sul tratto stradale SR Mareneve del comune di Linguaglossa, sei allenamenti tenutisi tra il novembre 2023 e gennaio 2024, e quattro competizioni clandestine tra cavalli avvenute il 12 e 19 dicembre 2023 e il 6 e 21 gennaio 2024. Il monitoraggio effettuato dai Carabinieri di Randazzo ha consentito di individuare due diverse "scuderie": la "Russo" di Mascali e i "Frisina-Puglisi" di Castiglione di Sicilia, attive anche sui social network dove pubblicavano numerosi video delle competizioni e dei conseguenti festeggiamenti dei vincitori. Le indagini hanno permesso di individuare anche i vari componenti delle due scuderie, come i soggetti incaricati della "scorta" dei cavalli e i driver, oltre ai supporter.