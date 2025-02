Catania, distrutti 500 chili di cocaina: il "carico" scortato dagli elicotteri della guardia di finanza

La Guardia di finanza di Catania ha provveduto allo smaltimento dei 450 panetti di cocaina, per un peso lordo complessivo di 500 chili, sequestrati nel settembre dello scorso anno al largo delle coste della Sicilia orientale. Fu tra i sequestri con i più rilevanti quantitativi di cocaina scoperti in Italia. Il guadagno sarebbe stato nell'ordine di circa 100 milioni di euro al dettaglio. Dato l'enorme valore di mercato, per lo smaltimento è stato approntato un imponente servizio di scorta e vigilanza nel corso di tutte le fasi: dal caricamento al trasferimento e al successivo conferimento a un impianto di termodistruzione in provincia di Siracusa. Il trasporto è stato effettuato utilizzando un mezzo blindato e scortato anche da un elicottero della Sezione aerea di Catania.