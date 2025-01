Alberti Trentini, dal 16 novembre non si hanno notizie del cooperante veneziano

Inutili gli appelli, i tentativi di contatto, la richiesta di informazioni. Ormai dal 16 novembre Alberto Trentini, 45enne cooperante veneziano, è come sparito in un buco nero, probabilmente rinchiuso in un carcere venezuelano. Arrestato a un posto di blocco, mentre era diretto ad un villaggio per portare aiuti umanitari, è stato consegnato agli uomini del controspionaggio militare. Da quel momento si sono perse le sue tracce, si sa solo che sarebbe detenuto in un carcere di Caracas.