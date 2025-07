Caso Matteo Ricci, Conte prende tempo e studia le carte dell'inchiesta

Ora tutto dipende da lui e Giuseppe Conte si riscopre avvocato: studia le carte dell'inchiesta che coinvolge l'ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci per valutare eventuali condotte disoneste che, come ha assicurato sin da subito, sarebbero incompatibili con i valori dei 5 stelle. La questione è delicata. Ricci è il candidato del campo largo alla presidenza delle Marche: affondare la spada del giustizialismo nel suo fianco significherebbe incrinare il rapporto con il Pd. Bisognerebbe cercare un altro nome in tempi strettissimi - il voto è a fine settembre - con il rischio di riconsegnare la regione al Centrodestra. In ballo poi, c'è pure la Campania dove conte sembrerebbe vicino a strappare l'accordo per la candidatura di Roberto Fico. Tutto potrebbe essere rimesso in gioco. Ma la base è in subbuglio, così il leader prende tempo, si confronta con lo stato maggiore del partiti: la scelta è tra i valori del movimento e la ragion di stato.