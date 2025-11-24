Caso Garofani, La Russa: "Piena solidarietà a Mattarella"

"Si è trovato fra capo e collo questa vicenda senza averne nessuna responsabilità", ha detto il presidente del Senatodi Francesca Romanelli
È da Milano - nel corso del suo intervento a tutto campo sul palco di Italia Direzione Nord - che il presidente del Senato La Russa torna sul caso del consigliere del Quirinale, Garofani: "Non si può addossare questo pensiero al presidente, ma una critica a questo consigliere è assolutamente legittima, soprattutto se gli è stata chiesta una smentita e lui ha detto 'si trattava di chiacchiere di amici'".
Se fosse accaduto a un uomo di destra, sarebbe stato crocifisso, prosegue La Russa. Garofani, aggiunge, che è anche il segretario del Consiglio Supremo di Difesa. "Credo che quel ruolo sia meglio che lo lasci a qualcun altro. In tutto questo pena solidarietà al capo dello Stato che si è trovato fra capo e collo questa vicenda senza averne nessuna responsabilità", ha detto La Russa.