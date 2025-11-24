Caso Garofani, La Russa: "Piena solidarietà a Mattarella"

Se fosse accaduto a un uomo di destra, sarebbe stato crocifisso, prosegue La Russa. Garofani, aggiunge, che è anche il segretario del Consiglio Supremo di Difesa. "Credo che quel ruolo sia meglio che lo lasci a qualcun altro. In tutto questo pena solidarietà al capo dello Stato che si è trovato fra capo e collo questa vicenda senza averne nessuna responsabilità", ha detto La Russa.