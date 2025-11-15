Logo Tgcom24
Mondo
terremoto politico

Caso Epstein, Trump al contrattacco: "Indagate sui rapporti tra Epstein e Clinton"

Nelle conversazioni, pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'imprenditore aveva riferito che il tycon "sapeva delle ragazze"

di Francesca Canto
15 Nov 2025 - 12:47
01:33 

Il fantasma di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, morto in carcere nel 2019, sta creando un terremoto nella politica americana. Dopo che i Democratici hanno pubblicato tre email - che mostrano la vicinanza tra Donald Trump e il finanziere - il presidente è passato al contrattacco e ha chiesto al dipartimento di Giustizia di e alla procuratrice generale Pam Bondi di indagare sul coinvolgimento nel caso Epstein di personalità legate al Partito democratico: "Dovete scoprire cosa sapeva di Bill Clinton e del capo di Harvard" dice Trump in volo sull'Air Force One alla stampa.
 