Caso Epstein, Trump al contrattacco: "Indagate sui rapporti tra Epstein e Clinton"

Nelle conversazioni, pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'imprenditore aveva riferito che il tycon "sapeva delle ragazze"di Francesca Canto
Il fantasma di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, morto in carcere nel 2019, sta creando un terremoto nella politica americana. Dopo che i Democratici hanno pubblicato tre email - che mostrano la vicinanza tra Donald Trump e il finanziere - il presidente è passato al contrattacco e ha chiesto al dipartimento di Giustizia di e alla procuratrice generale Pam Bondi di indagare sul coinvolgimento nel caso Epstein di personalità legate al Partito democratico: "Dovete scoprire cosa sapeva di Bill Clinton e del capo di Harvard" dice Trump in volo sull'Air Force One alla stampa.