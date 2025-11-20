Caso Bignami, dopo le frasi di Garofani vertice distensivo tra Mattarella e Meloni

"Siamo leali e vogliamo lealtà", dice la premier. Certo, una smentita da parte dell'interessato sarebbe stata opportuna, per circoscrivere al suo ambito reale la vicenda anche a tutela del Quirinale. I segnali sono distensivi. Del resto, nell'incontro si è anche parlato dei dossier internazionali aperti, in vista della partecipazione della presidente del Consiglio al G20 di Johannesburg e alla conferenza dell'Unione Europea e quella africana in Angola. Si vuole chiudere in fretta ogni tensione. A chiudere la vicenda una nota congiunta dei capigruppo del partito della premier, Bignami e Malan. "Fratelli d'Italia ritiene la questione chiusa. Rinnoviamo la stima nel presidente Mattarella e l'apprezzamento per la sintonia istituzionale tra il Quirinale e Palazzo Chigi", scrivono.

