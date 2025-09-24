Caso Almasri, relatore Giunta: "Grave violazione obblighi internazionali, minata credibilità Italia"

Federico Gianassi, Pd, relatore in Giunta per le Autorizzazioni a Montecitorio sul caso Almasri, ha chiesto di deliberare l'autorizzazione al processo per i componenti dell'esecutivo indagati a vario titolo per il rimpatrio dell'ufficiale libico nonostante la richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionaledi Alessandra Chertizza
Una mossa scontata, quella del relatore della giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, Federico Gianassi - in quota Pd - che ha chiesto di procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano, indagati sulla vicenda Almasri. Per Gianassi, i tre sarebbero responsabili di una grave violazione degli obblighi internazionali che ha minato la credibilità dell'Italia. Per questo non deve essere concessa loro l'immunità parlamentare e devono andare a processo.
