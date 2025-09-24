Caso Almasri, relatore Giunta: "Grave violazione obblighi internazionali, minata credibilità Italia"

Una mossa scontata, quella del relatore della giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, Federico Gianassi - in quota Pd - che ha chiesto di procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano, indagati sulla vicenda Almasri. Per Gianassi, i tre sarebbero responsabili di una grave violazione degli obblighi internazionali che ha minato la credibilità dell'Italia. Per questo non deve essere concessa loro l'immunità parlamentare e devono andare a processo.