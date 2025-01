Caso Almasri, Parlamento bloccato

La data segnata in rosso sul calendario politico è quella di martedì prossimo: torneranno a riunirsi le conferenze dei capigruppo della Camera e del Senato. Solo allora sarà chiaro se e quando riprenderanno i lavori parlamentari, bloccati. E' saltata la seduta comune per l'elezione dei giudici costituzionali, ma è saltata soprattutto l'informativa de ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri, tra le proteste delle opposizioni che accusano il governo di scappare, umiliando il parlamento. Nessuna fuga, replica l'esecutivo, ma dopo l'informazione di garanzia il quadro è mutato. Il governo comunque riferirà alle Camere la prossima settimana. Le opposizioni chiedono che sia lo stesso premier a intervenire e a spiegare la decisione di liberare il generale libico, accusato dalla corte penale dell'Aja di crimini contro l'umanità. Un clima incandescente anche sul fronte giudiziario, con il governo che accusa una parte della magistratura che definisce politicizzata, parla di giustizia a orologeria e sospetta una ritorsione per la riforma sulla separazione delle carriere.