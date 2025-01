Caso Almasri, Paolo Liguori a Tgcom24: "Arrestarlo senza prima informare il governo è stato un errore"

"Almasri è il capo delle milizie che presidiano Tripoli e proteggono tutte le installazioni, compresa l'ambasciata italiana, e gli impianti di produzione di idrocarburi e di mezzi energetici italiani. Quell'uomo può essere equiparato a un generale o a un ministro, ma la Corte dell'Aja lo considera un criminale e ha emesso per lui tempo fa un ordine di cattura internazionale, che è qualcosa di pretestuoso: viene eseguito, non viene eseguito. Noi rispettiamo la Corte, ma Stati Uniti, Russia, Cina e Paesi arabi, per esempio, non rispettano le sentenze perché le considerano sentenze politiche. Almasri, così potente in Libia, non è arrivato in Italia direttamente, ma passando dalla Germania, che si è guardata bene dall'applicare la sentenza. In Italia, a Torino, è successo qualcosa di grave". Inizia così l'intervento di Paolo Liguori, direttore editoriale di Tgcom24, sul caso del capo della polizia giudiziaria libica, rilasciato il 21 gennaio, dopo essere stato arrestato a Torino.