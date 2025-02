Caso Almasri, Nordio e Piantedosi in aula

Non Meloni, ma Nordio e Piantedosi in Parlamento per il governo a riferire sulla liberazione del generale libico Osama Almasri. L'informativa alla Camera è prevista mercoledì in mattinata, mentre il pomeriggio sarà al Senato. La posizione dell'esecutivo è affidata al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: "Il governo non scappa dal Parlamento, non c'era nessuna volontà dilatoria".