Caserta, sgominata banda di ladri che agiva in tutta Italia

Una banda di ladri di appartamenti con base a Castel Volturno (Caserta) ma in grado di muoversi e colpire in tutta Italia è stata smantellata dalla polizia. Le indagini sono partite dopo un colpo da 130mila euro avvenuto a capodanno in casa di un professionista di Santa Maria Capua Vetere. Numerosi i furti contestati, commessi a Santa Maria Capua Vetere, Caserta, in Calabria e diverse province del nord Italia, in particolare nelle province di Treviso e Venezia, in Emilia Romagna. La perquisizione in una delle abitazioni ha permesso il ritrovamento di numerosa refurtiva.