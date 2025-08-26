Caserta, rapinarono la Deutsche Bank: 5 arresti in Bosnia-Erzegovina

Arrestate 5 persone in Bosnia-Erzegovina accusate di aver commesso una rapina aggravata ai danni della "Deutsche Bank" di Caserta. Un sesto complice già era stato fermato ed era finito in manette. La notte del 22 marzo 2025, i sei indagati, travisati e giunti a bordo di un'autovettura con targhe rubate, avevano smontato la cassa continua della banca. L’arrivo di una volante della polizia aveva però costretto i malviventi ad abbandonare il bottino. Nel corso della fuga, i malviventi avevano inoltre speronato un’auto della polizia, ferendo i due agenti a bordo. Poco dopo l’auto usata per il colpo era stata ritrovata in fiamme