Caselli ricorda Ornella Vanoni: "Donna libera e coraggiosa"

Caterina Caselli ha voluto salutare Ornella Vanoni con parole intense e piene di riconoscenza. All'uscita dal Piccolo Teatro di Milano, dove era allestita la camera ardente, l'artista ha ricordato la collega scomparsa a 91 anni come "una grande interprete, un’immensa interprete". Visibilmente commossa, Caselli ha raccontato di essersi emozionata riascoltando le canzoni di Vanoni: "È una voce che lascia la traccia dentro di te". Accompagnata dall'assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, ha sottolineato quanto la cantante fosse una figura libera e curiosa, sempre pronta a sperimentare e a scegliere con coraggio.