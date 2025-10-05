Case, caccia ai furbetti del 110%

Il prossimo anno vedrà ancora l'Agenzia delle Entrate alle prese con la caccia alle case fantasma e ai furbetti del Superbonus, quei contribuenti che pur avendo usufruito dell'agevolazione al 110% e degli altri bonus edilizi non hanno aggiornato i dati sulle rendite catastali. In tal senso, il Fisco ha già inviato ai proprietari lettere per chiedere chiarimenti su 3mila immobili iscritti al catasto, ma privi di rendita, anche se nei prossimi anni i controlli toccheranno 10mila unità abitative.